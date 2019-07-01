العراق يؤكد ضرورة الاهتمام بالجيش والحشد والبيشمركة اعداداً وتسليحاً

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الاحد، وزير الدفاع نجاح الشمري.

وشدد صالح على “اهمية ادامة زخم الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوات الساندة له من الحشد والبيشمركة وابناء العشائر على عصابات داعش، والحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الحرب ضد الارهاب”، بحسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية.

وأشار الى “ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً للنهوض بدوره المقدس في التصدي لمن يحاول المساس بسيادة العراق واستقراره”، مشيداً بـ”البطولات والملاحم التي سطرها ابناء القوات المسلحة في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية”.

من جانبه، قدم وزير الدفاع عرضاً لنشاطات وخطط الوزارة لتطوير قدرات الجيش العراقي والتشكيلات الساندة له، مؤكداً السعي لمضاعفة الجهود والعمل للحفاظ على امن واستقرار البلاد.