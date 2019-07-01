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المالكي يستقبل صالح ويؤكدان ضرورة توحيد الصف لتغليب المصلحة الوطنية وحماية العملية السياسية

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، 01 تموز، 2019، ضرورة توحيد الصف لتغليب المصلحة الوطنية وحماية العملية السياسية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لزعيم دولة القانون، أن الأخير “استقبل رئيس الجمهورية السيد برهم صالح”.

وأوضح، أن اللقاء “جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية والامنية على الصعيدين المحلي والإقليمي”، مضيفا “كما تم استعراض ملف العلاقات الخارجية ولقاءات رئيس الجمهورية في زياراته لدول إقليمية وكبرى ومدى حرص هذه الدول على علاقات طيبة مع العراق”.

واكد الجانبان، وفقا للبيان “ضرورة توحيد الصف لتغليب المصلحة الوطنية، وحماية العملية السياسية وانجاح التجربة الديمقراطية، والعمل على اعتماد الحوار البناء لتجاوز كافة المشاكل والاختلافات السياسية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتوفير افضل الخدمات للشعب العراقي”.

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