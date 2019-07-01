المحكمة الاتحادية تبرئ ريبوار طالباني وتمنحه حق طلب تعويضات

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاحد، قراراً بتبرئة نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني من التهم الموجهة اليه من قبل محافظها بالوكالة راكان الجبوري، مؤكدة ان بامكانه ان يستأنف دوامه الرسمي والمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية.

ووفقا لما نقله موقع فضائية كوردستان 24، فان محكمة الرصافة في بغداد اصدرت قراراً بتبرئة ريبوار طالباني من التهم الموجهة اليه من قبل محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري وعضو قائمة الاتحاد الوطني في مجلس المحافظة كاكه رش صديق.

واضافت المعلومات ان ملف طالباني اغلق بالكامل وبامكانه اعتباراً من اليوم ممارسه عمله رئيسا لمجلس محافظة كركوك وتمشية اعماله بشكل رسمي، مبينة ان باستطاعته المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية عما لحق به.

وذكرت ان اسرة طالباني وجهت شكرها الى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني “كمرجع للكورد” لمساندته المستمرة واهتمامه بقضية طالباني.

وتم بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودخول الحشد الشعبي وانسحاب البيشمركة منها، توجيه العديد من التهم في محكمة كركوك ضد رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني.