بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيفِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ))

صدَقَ الله العَظِيم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بمزيد من الحزن والاسى والتسليم بقضاءالله وقدره، انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة ام عبدالرحمن (خرامان محمد كريم) الفيلي زوجة المرحوم الحاج عبدالرحيم الفيلي (ووالدة كل من د عبد الرحمن وقيس وزهيروحكمت وشوان ولقمان وكامران) سائلين المولى عز وجل انيتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته انه سميعمجيب.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ملاحظة: سوف نعلمكم لاحقاً بتفاصيل الدفن ومراسيم العزاء