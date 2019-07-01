برلماني يكشف: هكذا فقط تحل أزمة الكهرباء في العراق

كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاثنين، عن الطريقة التي يمكن بها حل أزمة الكهرباء في العراق، والتي عجزت الحكومات عن حلها طيلة الأعوام الماضية.

وقال الشمري، في تصريح خاص : “نحن الآن في صيف جديد، يمر على العراقيين دون ان يتم تجاوز أزمة الكهرباء، رغم الوعود الحكومية بتجاوزها خلال الصيف الحالي”.

وأضاف الشمري، أن “أزمة الكهرباء لن تحل في العراق، الا بالقضاء على الفساد الاداري وإيقاف الصفقات المشبوهة والبحث عن حلول حقيقة وجذرية بعيدا عن اي تدخلات”.

وشدد الشمري، على ضرورة أن يكون للحكومة “استراتيجية واضحة ومعلنة للنهوض بقطاع الطاقة، وان يكلف بمعالجة هذا الملف الكفوء والمخلص من الاداريين والفنيين”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، كشف في وقت سابق، عن ارتفاع وشيك في معدل انتاج الكهرباء.

وقال عبد المهدي، إن “ارتفاعاً وشيكاً في معدل انتاج الكهرباء، سيكون قبل نهاية حزيران المنصرم، يصل إلى ألف ميغاواط، وقد حققنا انجازاً كبيراً في هذا الملف”.

وأضاف عبد المهدي، أن “اجتماعنا بالمحافظين، خلص إلى توفير خدمات أفضل وتوفير كهرباء وفق جدول زمني”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن “الكثير من التجاوزات على شبكة الطاقة، تسهم في ضياع الكهرباء، فيما تسبب انتشار العشوائيات بتفاقم المشاكل الخدمية”.

وتعاني أغلب مناطق العراق، من الانقطاع الطويل في تيار الكهرباء، ما دعا الاهالي الى الخروج بتظاهرات في مناطق عدة، وعلى رأسها البصرة، بسبب ما تعانيه المحافظة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.