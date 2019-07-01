بعد قراءة ومناقشة عدة قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته الى الثلاثاء

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، رفع جلسة البرلمان الى ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر مجلس النواب تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات.

كما قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

وأنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، كما قرر تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة الدعاوى الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ بطلب من ممثل الحكومة.

كما أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري.

وصوت البرلمان على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.