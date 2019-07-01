تحرك لتوقيع مذكرة تفاهم سياحية بين بغداد وطهران

قال محمد حسن الرفيعي، مدير العلاقات والإعلام في هيئة السياحة، إن الهيئة تعتزم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني تخص تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة بين العراق وإيران.

وأكد الرفيعي، في تصريح له، أن “الهيئة تعتزم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني تخص تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة بين العراق وإيران”، كما نقلت وكالة “ارنا”. وأشار الرفيعي إلى أنه “تمت مناقشة موضوع تخصيص قطعة أرض في محافظة أردبيل شمال غربي إيران لإقامة المعارض والأسواق السياحية العراقية ولعرض المنتوج السياحي والآثاري والثقافي العراقي.” وأضاف: “بالمقابل، طالب الجانب الإيراني بأن يتم تخصيص قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف لإقامة المعارض والأسواق السياحية والتراثية والثقافية الإيرانية مع التأكيد على إنشاء خطوط جوية مباشرة بين أردبيل والعراق لغرض سهولة تفويج المجاميع السياحية والعلاجية بين البلدين الجارين”.