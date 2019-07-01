تظاهرات البصرة تستعيد حالة الاحتقان بين الناشطين والقوات الأمنية وحديث عن حالات اختطاف

قالت مصادر مطلعة في البصرة ان القوات الأمنية، في حالة انذار، تحسبا لأية تطورات في تظاهرات البصرة، فيما قال منظمو الاحتجاجات انه تم احتجاز ناشطين.

وبحسب مصادر المسلة في البصرة، ‏الأحد‏، 30‏ حزيران‏، 2019 فان القوات الأمنية، تقول ان الملاحقة تخص فقط مرتكبي اعمال التخريب، الذين يسعون الى الحاق الضرر بالممتلكات العامة، لكن ناشطين عدوها تضييقا عليهم.

وفي حين يتحدث نشطاء عن سيارات سوداء تختطف الناشطين، فان القوات الأمنية تؤكد ان جهات تسعى الى خلق حالة من عدم الثقة بين المحتجين والسلطات الامنية.

واطلق سراح الناشط كاظم السهلاني، بعد ان تعرض الى الاحتجاز للتحقيق معه.

و أعلنت حركة شباب بغداد، أنها ستخرج في احتجاجات ضد قمع تظاهرات البصرة، وناشطيها، بالإضافة إلى رفض ممارسات تكميم الأفواه، والتضييق بحق الناشطين.

وتلوح نذر تصادم بين متظاهرين في البصرة وشيوخ عشائر، فيما حذر منظمو التظاهرات من محاولة التصدي للمحتجين.

وقالت مصادر ان أفراداً من عشيرة رئيس المجلس البصرة، صباح البزوني، تصدوا للمتظاهرين يوم الجمعة، وفتحوا النار عليهم، وهم في طريقهم الى منزل البزوني.

وكانت قيادة عمليات البصرة، قد دعت السبت (29 حزيران 2019)، المتظاهرين الى عدم التجمع امام بيوت المسؤولين.

وذكرت القيادة في بيان أن على “جميع المتظاهرين والهيئات التنسيقية والشباب البصري الغيور عدم التظاهر أمام بيوت المسؤولين، لكونه يؤدي الى بث الرعب والخوف في نفوس الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وبما يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق والغيرة البصرية”.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه لحظة إطلاق نار، على المتظاهرين بالقرب من منزل رئيس مجلس البصرة صباح البزوني، احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة.

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بإصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة اسعد العيداني.

وقال المصدر إن “عدداً من المتظاهرين أصيبوا، في شارع الوطن بمحافظة البصرة بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة المحافظ”.

وأضاف أن “القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى دار العيداني”.

ويتجسد المطلب الرئيسي للمتظاهرين في إقالة المحافظ أسعد العيداني، لفشله في إدارة المدينة.

وفي حين يسعى ناشطون مدنيون الى تبني قيادة التظاهرات، فان قوى سياسية، وأحزاب تسعى الى الانضمام الى جبهتهم في محاولة منهم للتقرب الى الجمهور على رغم انهم مشاركون في الحكومة.

وقال متظاهرون ان أحزاب تستدرج بعض المتظاهرين لتوجيههم حسب مصالح سياسية أو شخصية، حيث أصبح لكل مسؤول سياسي في الحكومة المحلية مجموعة من المتظاهرين، وبالتالي تكونت حركة احتجاجية ملوثة وغير واضحة المعالم.

ويعتبر الصراع على منصب المحافظ أحد محركات موجة المظاهرات، ولا سيما بعد خسارة قوى سياسية لنفوذها على هذه المدينة التي تعد شريان الحياة في الاقتصاد العراقي، وهذا ما تجلى في تعليق محافظ البصرة أسعد العيداني على الأحداث الجديدة والذي نشره في صفحته الشخصية على الفيسبوك وكتب فيه “هناك جهة سياسية هدفها الاستحواذ على منصب المحافظ، وليس حرصا على محافظة البصرة”.

والمحافظ الحالي أسعد العيداني كان قد استقال من الحكمة وانضم إلى قائمة النصر الذي فاز معها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليعلن انشقاقه من النصر والاحتفاظ بمنصب المحافظ وتأجيل عضويته في مجلس النواب لعدم تأديته اليمين الدستورية.

ومع ارتفاع حجم التخصيصات المالية لمشاريع الإعمار في البصرة والتي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار لعام 2019، ازداد التوترات السياسية بين القوى الحزبية، بسبب الصراع على كعكة المدينة الغنية بالنفط.