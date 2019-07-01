عصمت شاهين دوسكي

كان في زمن خروف محفوف جسده ملمس بلا شعر بلا صوف مائع يتباهى كأنه زرافة أو طاووس يحمل قرونا ذهبية يمشي هوينا كأنه أمير أو كريم حوله ضيوف أنفه مجسم أرنبي ظاهر ليس كأنف خروف عيناه مكحلة كعيون مها وأسنانه كلؤلؤ مرصوف حذائه ليس ككل حذاء كأنه مستورد من بلد معروف يتباهى بين الخرفان يرفع رأسه يتساءلون من هذا ..؟ يأتي صدى همس

هذا خروف محفوف ********* وقف ذات يوم قال ؛ أنا ابن جاه ونسب أنا الذي حمل القرون من ذهب أنا الذي لا يؤكل لحمه والخرفان تحسب لي ألف حسب املك الجدران والصولجان وبيتي ليس مثل بيوت من حطب

في محرابي الواسع

لهو وغناء وطرب فمن يختارني صرت له صديق وأخ وأب ومن لا يختارني حر بن حر ، لكن رفع عليه العتب هذا بياني وليس من شأني لو سرق أو قتل أو اغتصب فمن ليس له قرون من ذهب ليس مني ومن حظيرة الخرفان طرد تكسر ذراعيه كأنه من عود قصب ************ خروف محفوف قولوا عنه ما تقولون

فهو يزيد .. ويزيد حتى وان ملك خزائن الأرض ومال قارون لا يبالي حتى لو كان في حظيرته ألف متسول وجاهل

وألف جائع يأكلون النايلون حتى لو صرخوا باع .. باع .. لم يبقى شيء لم يباع فلماذا تصرخون ..؟ وقف على الصخرة انتم الخرفان لكني خروف محفوف ألا تبصرون ألا تفهمون ..؟ ردوا عليه .. باع ، باع .. نعم هكذا أريدكم تأكلون .. وتنامون .. تأكلون وتنامون