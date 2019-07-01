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د.اياد علاوي يؤكد ضرورة تعزيز العمل النقابي وتوحيد جهوده خدمة لمشاريع البناء والتنمية

استقبل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الاوضاع النقابية والعمالية على الساحتين المحلية والعربية وضرورة تعزيز العمل النقابي وتوحيد جهوده خدمة لمشاريع البناء والتنمية، اذ ثمن السيد غصن دعوة الدكتور علاوي لتشكيل مجلس اعلى للاتحادات والنقابات العمالية في العراق باعتبارها تمثل قوى العمل المنتجة فيه.

كما بحث اللقاء دور العمل النقابي في الحد من البطالة في ضوء الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه دول المنطقة، فضلا عن حماية حقوق العمال وضمان العيش الكريم لعوائلهم.

حضر اللقاء السيد حسين القريشي امين العلاقات الخارجية في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، فضلاً عن السادة حسن شويرد واكرم زنكنة ومحمد خورشيد والمستشار الحقوقي حسين الموسوي.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

1 تمــــوز 2019

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