سائرون يكشف حقيقة تقديمه طلباً الى عبد المهدي لمنحه مناصب تسمح بمراقبة وزراء بالحكومة

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، 01 تموز، 2019، حقيقة تقديمه طلبا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لمنحه حصصاً في الوزارات عبر مناصب (وكلاء وزراء) لمراقبة اداء الوزراء.

وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي، ان “هذه الانباء غير دقيقة، فنحن رفضنا الوزارات، كما رفضنا المحاصصة في الدرجات الخاصة، ولم نقدم اي طلب لعبد المهدي لمنحنا اي منصب لاي غرض كان”.

وبين المكصوصي ان “تحالف سائرون، يراقب ويحاسب اي وزير او مسؤول مقصر من خلال نوابه في مجلس النواب، فهذه المراقبة لا تتطلب مناصب في الوزارات، وانما من خلال النواب واللجان البرلمانية المختصة”.

وكانت مصادر سياسية ذكرت ان تحالف سائرون طلبت تسليمه مناصب وكلاء وزراء في عدة وزارات بهدف الاطلاع على نشاط الوزراء ومراقبتهم وتقويم الاداء.

وكانت تحالف سائرون اعلن في نيسان الماضي دعمه ترشيح القيادي في التيار الصدري حميد الغزي لمنصب امين عام مجلس الوزراء.

ودافع النائب عن التحالف ، علي غاوي، الخميس (11 نيسان 2019)، عن تسمية الغزي للمنصب وقال في حديث إن “محاربة الفساد ومراقبة عمل الحكومة سيكونان اسهل من خلال تولي حميد الغزي منصب امين عام مجلس الوزراء لان الفترة الماضية في المجلس كانت سوداء نظرا لتفشي الفساد وعدم تقديم الخدمات للمواطنين”.

واضاف ان “الغزي من واجبه الشرعي والاخلاقي بعد تسلم المنصب، ان يعمل على تصحيح المسارات الخاطئة والقضاء على الفساد”.

واوضح ان “تشكيلة الامانة اذا كانت غير صحيحة فعلى الغزي ان يعمل على اعادتها واخذ دوره والقيام بواجباته الصحيحة بنفس الدولة وبمهنية عالية وليس بنفس الحزب او الطائفة”.