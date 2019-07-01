غارة للتحالف تستهدف قيادات بارزة في “القاعدة” قرب حلب .. هؤلاء الستة من بين القتلى !

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، اليوم الاثنين ، أنه استهدف منشأة قرب حلب تابعة لتنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا.

وقال التحالف الدولي، في بيان، إن طائراته المقاتلة استهدفت ليل الأحد/ الاثنين اجتماعا لقياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا.

وأضاف البيان ، أن غارة جوية استهدفت قيادات في تنظيم القاعدة في سوريا في منشأة تدريب قرب محافظة حلب المحاذية لمحافظة إدلب.

وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء.

وقالت مصادر سورية مطلعة لـ(باسنيوز) ان من بين القيادات البارزة التي قُتلت في الغارة ” أبو الفدا التونسي، أبو عمرو التونسي، أبو يحيى الجزائري، أبو ذر المصري، أبو ابراهيم الشامي، أبو دجانة التونسي ” .

وبدوره ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 8 عناصر في التنظيم.

وأضاف أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 8 بينهم 6 قياديين.