غرق ثلاثة أشخاص في السماوة بينهم شقيقان

افاد مصدر امني في محافظة المثنى، اليوم الاحد، بغرق ثلاثة اشخاص بينهم شقيقان.
وقال المصدر ان ثلاثة أشخاص غرقوا في النهر بمنطقة الداحرة، منهم شقيقان.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة نقلت الغرقى الى دائرة الطب العدلي.
افاد مصدر امني في محافظة المثنى، اليوم الاحد، بغرق ثلاثة اشخاص بينهم شقيقان.
وقال المصدر ان ثلاثة أشخاص غرقوا في النهر بمنطقة الداحرة، منهم شقيقان.
واضاف المصدر ان السلطات المختصة نقلت الغرقى الى دائرة الطب العدلي.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.