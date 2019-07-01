Posted on by

غرق ثلاثة أشخاص في السماوة بينهم شقيقان

افاد مصدر امني في محافظة المثنى، اليوم الاحد، بغرق ثلاثة اشخاص بينهم شقيقان.

وقال المصدر ان ثلاثة أشخاص غرقوا في النهر بمنطقة الداحرة، منهم شقيقان.

واضاف المصدر ان السلطات المختصة نقلت الغرقى الى دائرة الطب العدلي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close