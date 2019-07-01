غرق كوردية شبكية في نهر بأربيل

اعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان طفلة كوردية شبكية لقيت حتفها بعد سقوطها في نهر بيخال، لافتة الى ان عمليات البحث عنها لازالت جارية.

وجاء في بيان لمديرية الدفاع المدني في سوران، انه في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد تم ابلاغ المديرية بان طفلة باسم (رقية حسين علي) وهي كوردية شبكية في التاسعة من العمر، وهي من مدينة برطلة بمحافظة نينوى، جاءت الى المنطقة صحبة عائلتها الى المنطقة، سقطت في نهر بيخال.

واشار البيان الى ان فرق الدفاع المدني في سوران ومركز الدفاع المدني في رواندز باشراف الرائد كاروان والرائد آري توجهت على الفور الى المنطقة وبدأت عمليات البحث.

وذكر البيان انه غرق خلال هذا الشهر (حزيران) سبعة اشخاص في الانهر ومصادر المياه، في حدود عمل المديرية.