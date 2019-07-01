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فضائيات تتحدّث عن سعي أحزاب لإلغاء نظام “الكي كارد” لتمرير صفقات الفساد

كشف برنامج تلفزيوني على قناة “أي أن بي” عن أعداد هائلة من المستفيدين بطريقة فاسدة وغير قانونية، ممّن يستلمون الرواتب وفق نظام “الكي كارد” و”البصمة”.

وزعم البرنامج ان هناك أعدادا كبيرة من “الفضائيين” في القوات الأمنية والمتقاعدين، فيما عرض بالأرقام والصور حالات الفساد داعيا السلطات المعنية الى التحقيق في الملف.

وعرض البرنامج وثائقا وجداولا بأعداد المستلمين وأعداد الرواتب.

ويقول البرنامج ان امرأة عراقية تستلم ١١ راتبا بأسماء وهمية مختلفة.

وأفاد البرنامج ان نحو ٣٠ ألف مزور للبصمة في بغداد وحدها.

ونقل البرنامج معلومات عن ٢٥ ألف بطاقة في البصرة، ثمانية منها فقط هي الصحيحة.

وأورد البرنامج معلومات عن سعي أحزاب للقضاء على نظام الكي كارد والاستعانة عنها بنظام كلمة المرور، ما يعني استحالة كشف المزورين.

وتُعتمد بطاقة “كي كارد” في العراق لتسليم رواتب المتقاعدين وشريحة واسعة من الموظفين، وقد جوبهت بالعديد من الانتقادات، فيما حامت العديد من شبهات الفساد حول الشركة التي تتولى إصدار البطاقة التي تستحوذ بدون منافس على جميع منافذ دفع الرواتب والمكافآت لأغلب الوزارات.

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