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لجنة تطبيع كركوك تعمل على تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وبيشمركة كوردستان

اعلن نائب رئيس مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، يوم الاحد، ان لجنة تطبيع اوضاع كركوك تجري مباحثات متواصلة من اجل تشكيل قوة متكونة من جميع المكونات لحماية داخل مدينة كركوك وان تنسحب القوات الموجودة حاليا، وان تقوم قوة مشتركة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة بحماية خارج المدينة.

وقال دياري حسين في تصريح لوسائل اعلام كوردية محلية ان اللجنة مستمرة في العمل والحوار وعقد الاجتماعات للعمل ان تنسحب القوات الموجودة داخل مدينة كركوك وخارجها وتعود الى اماكنها، وان تتولى قوة من الشرطة متكونة من جميع المكونات لحماية داخل المدينة وان تتشكل قوة من البيشمركة والجيش العراقي لحماية خارج المدينة، وان تضم تلك القوات جميع مكونات المحافظة “من اجل الا يتم غدر اي مكون فيها”.

واضاف حسين ان “هذا ما يتم العمل له حاليا وكان مطلب الحزب الديمقراطي منذ البداية ومازال يطالب به، لانه عبر هذه الفكرة من الممكن ارضاء جميع المكونات الموجودة بمحافظة كركوك عبر هذه الفكرة”.

وابدى حسين تفاؤله بنتائج المباحثات “لانه بعد زيارة رئيس اقليم كوردستان الى بغداد بدت تغييرات في السياسات الحكومية من خلال العمل على معالجة جميع المشكلات بين الاقليم وبغداد”، معربا عن امله ان تكون للمباحثات نتائج جيدة هذه المرة، على حد تعبيره.

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