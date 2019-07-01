لماذا يفضل الأوروبيون الأطعمة الإيطالية؟

إيهاب مقبل

تعتبر الأطعمة الإيطالية من أفضل أنواع الأطعمة في العالم، حيث يسافر الكثير من الأوروبيين كل عام إلى إيطاليا ليس لرؤية جمال عمارتها وطبيعتها فحسب، بل أيضًا شغفًا لتجربة تناول الطعام في المطاعم الإيطالية.

تتميز الأطعمة الإيطالية بجودة مكوناتها وبساطتها، إذ تتضمن الأكلة الإيطالية عادةً على أربعة إلى ثمانية مكونات فقط، فهم يركزون دائمًا على جودة الطعام، وليس كيفية إعداده.

وتشتهر الأطعمة الإيطالية بمذاقها الشهي، كما تُعتبر مثالًا رائعًا للأكل الصحي، فهي غنية بزيت الزيتون الخالص بدلاً من استخدام الدهون الأخرى، وتحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.

والمطبخ الإيطالي مُدهِش في تنّوع أطباقه، فكل منطقة في إيطاليا، تشتهر بمكونات وأطباق خاصة بها. ويُعد «اللومباردي» من أشهر أطباق المطبخ الإيطالي، فهو يتكون من زيت الزيتون الخالص وجبن الغَنم والأرنب. كما تعتبر أطباق: «التوسكانا» المكونة من زيت الزيتون الخالص والجبن الغَنمي والأرنب، و«الكامبانيا» المكونة من الفلفل والتين والليمون والفطر والخضراوات الورقية، و«السيسيلي» المكونة من سمك الأسبور والتونا وسمك أبو سيف، و«ايميليا-رومانيا» المكونة من الباستا المُحضّرة من البيض واللحم المدخّن، من أشهر الأكلات في إيطاليا.

https://1.top4top.net/p_1276bhd211.jpg