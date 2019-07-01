Posted on by

“منظمة بنت الرافدين تفتتح مركزها النسوي الأول في النجف”

منظمة بنت الرافدين / النجف الاشرف
افتتحت منظمة بنت الرافدين بتمويل من منظمة اليونيسيف (مركز بنت الرافدين الآمن للنساء) في محافظة النجف الاشرف وحضر حفل الافتتاح الذي شارك به السيد عباس العلياوي رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني والسيدة زينب العلوي رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة النجف عدد غفير من الشخصيات الحكومية والناشطين في المحافظة ، حيث أكد السيد عباس العلياوي ان مثل هكذا مراكز ستساهم بتقليل المشاكل المجتمعية وإنصاف المرأة ، من جانبها أكدت السيدة علياء الأنصاري المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين ان هذا المركز يأتي استكمالا لمجموعة من المراكز التي افتتحتها المنظمة في وقت سابق في كربلاء المقدسة ، والانبار وصلاح الدين من أجل تحقيق الغاية السامية في هذا الطريق وهو خلق بيئة حماية آمنة للنساء.
#منظمة_بنت_الرافدين
#النجف
https://www.facebook.com/org.brob/

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close