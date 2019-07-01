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وتستمر الخيانة .. أسير سابق لدى إيران الحاكم الفعلي للعراق !

يتواصل الإنهيار الوطني والأخلاقي والأداري ، وتستمر الكارثة الشاملة التي تسببت بها إيران في العراق حيث أصبح البلد مرتعا للفوضى والفساد والعمالة المكشوفة ،وتفككت الدولة وإستولت عليها مجاميع الميليشيات ، وأصبح العراق في خبر كان !
من مظاهر الخراب الشامل والخيانة هو تعيين المدعو ابو جهاد الهاشمي مديرا لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، وفي الحقيقة هو الان الحاكم الفعلي للحكومة العراقية وعبد المهدي مجرد إسم وصورة شكلية حسب الصفقة بين عبد المهدي وبين إيران .
والمدعو ابو جهاد أحد حيتان الفساد الكبيرة إختلف على السرقات مع عمار الحكيم ثم إنفصل عنه ، والمثير في سيرته الذاتية هو انه كان مجرد جندي أسير لدى إيران تحول الى تواب وإنخرط ضمن صفوف تنظيم بدر الذي أسسته الإستخبارات الإيرانية أثناء الحرب مع العراق ، وكان هذا الشخص يمارس عمليات التعذيب وإعدام الجنود العراقيين الأسرى ، ثم قاد أحد فرق الموت بعد سقوط نظام صدام وقام بإغتيال العديد من العلماء والضباط العراقيين !
لا أعرف هل قدم الشيعة كل تلك التضحيات من الذين أعدموا في سجون المقبور صدام حسين ودفنوا في المقابر الجماعية .. هل نزف الشيعي كل تلك الأنهار من الدماء ، وكتب أروع سطور المواقف الشريفة والشجاعة … وفي الآخر تأتي إيران والحثالات من عملائها للسيطرة على العراق ونهب ثرواته وتسخيره كورقة في سوق المناورات والمؤامرة !

خضير طاهر

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