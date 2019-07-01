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(((وفاة الكاتب الكوردي عبد الغني علي يحي)))

.بسم الله وبه نسعين…أتقدم بتعازي الى ذوي الفقيد الاستاذ عبد الغني يحي الكاتب الكورد المحترم الذي وافاه الأجل وانتقل الى رحمة الله واسكنه فسيح جناته كونه كان إنسانا محبا لقوميته وقضيته ومبادئه وكان إنسانا محترما محبوبا من الجميع وذو خلق رفيع .الموت حق والقبر حق وانا لله وانا لراجعون .ارجو من العلي القدير ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .لقد كل شعب كوردستان الكاتب عبد الغني علي يحي كاتب مرموق لكن البركة بشعب كوردستان لانه ولادة بكوكبة مثقفة تامن بكورديتها وقضيتها القومية .الى رحمة الله استاذنا عبد الغني يحي::::::حامد اسماعيل

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