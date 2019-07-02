اربيل وبغداد يشكلان لجنة مشتركة لحل قضية الرواتب والنفط

اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، عن تشكيل لجنة مشتركة بين اربيل وبغداد لوضع آلية بهدف دفع رواتب الموظفين العاملين في دوائر ومؤسسات الاقليم كاملة.

وقال دزيي في تصريح صحفي ان “الاسبوع الماضي زار رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني بغداد واجتمع مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وتقرر تشكيل لجنة لموضوعة الرواتب والنفط لأنه وللاسف بعض البرلمانيين الكورد في بغداد يدلون بتصريحات تثير الرعب في نفوس الناس في اقليم كوردستان”.

وعن استمرار الحكومة الاتحادية في ارسال رواتب الموظفين في الاقليم قال دزيي ان “ما يتم ارساله جزء من الرواتب وليست الميزانية”، منوها ان حكومة الاقليم تدفع 880 مليار دينار رواتب شهريا، وما ترسله بغداد 450 مليار دينار لذا يتحتم على الاقليم تأمين 430 مليار دينار شهريا من مبيعاته النفطية، وقد تم ابلاغنا ان ارسال الرواتب سيستمر”.

وتابع المتحدث قائلا انه “بشأن 250 الف ب/ي من النفط والذي يستوجب على اقليم كوردستان تسليمه الى بغداد مبدئيا لا توجد مشكلة حول ذلك، لكن يتعين ايجاد الية لاستكمال 340 مليار دينار ومن الذي يقوم بذلك”؟

ونوه الى ان “هذه الكميات من النفط لو سلمنها الى بغداد يعني اننا لن نستطيع ان نبيع النفط ونستكمل النقص الحاصل في رواتب الموظفين والبالغ 430 مليار دينار شهريا لذا تشكلت لجنة بين اربيل وبغداد لوضع آلية لحل هذه المسألة”.