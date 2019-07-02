اغلاق 17 مخبزاً وفرناً في كلار بسبب الأكياس الورقية

قامت اللجان المشتركة في قائممقامية كلار، مركز ادارة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاحد، باغلاق 17 من الافران والمخابز غير الملتزمة بقرار استبدال اكياس النايلون بالاكياس الورقية.

وجاء في بيان لقاممقامية قضاء كلار انه بعد ان انتهت المهلة الممنوحة للمخابز والافران اليوم الاول من تموز في حدود القضاء باستخدام اكياس ورقية بدلا عن اكياس النايلون، شنت اللجان المشتركة في القاممقامية حملة اسفرت عن اغلاق 17 مخبزا وفرنا غير ملتزم بالقرار وسط سوق المدينة.

وقال قائممقام قضاء كلار شهاب احمد انه تم اصدار القرار ليصب في مصلحة المواطنين العامة، لانه وفقا للتعليمات الصحية فان وضع الصمون او الخبز الخار في اكياس النايلون له مخاطر التسبب بالامراض المزمنة .

واضاف ان تلك المخابز والافران ستبقى مغلقة لحين التزامها بقرار قاممقامية كلار، ولن يتم السماح لها بفتح المحلات الا اذا استخدمت أكياساً ورقية.