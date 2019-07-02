الحزبان الرئيسان يضعان الخطوط العريضة لتسمية محافظ كركوك ويتفقان على مواصفاته

اعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان يوم الاثنين انهما اتفقا على ان يكون المرشح لنيل منصب محافظ كركوك كورديا ومن ابناء المحافظة حصرا.

وقال عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر في السليمانية عقب اجتماع مشترك بين الحزبين ان “الاجتماع كان جيدا وسبق ان عقدنا اجتماعات عدة حول مسألة كركوك”.

واضاف ان “جهود الحزبين مستمرة لتطبيع الاوضاع في هذه المحافظة والمناطق المتنازع عليها الاخرى، وكذلك لتهيئة ارضية واجواء لانتخاب محافظ لكركوك يكون كورديا”.

واردف شهاب انه “اليوم اقتربنا اكثر من اي وقت مضى بشأن كركوك”، منوها الى دخول الامم المتحدة في العراق على الخط لحل المشاكل التي تواجهها المناطق المتنازع عليها”.

واشار الى حصول اتفاق بين الحزبين على اشراك كتلة التآخي في مجلس محافظة كركوك والكتل الاخرى من المكونات في مجلس المحافظة في مسألة اختيار محافظ لكركوك، مؤكدا انه سيتم احترام مطالب كتلة التآخي ومن فيها من ممثلين من باقي المكونات بهذا الصدد.

وتابع شهاب ان “حوار الوفدين انصب على اختيار مرشح من الاسماء التي تم تقديمها من شخصيات من اهالي كركوك على ان لا يكون المرشح لحزب او لقومية او مكون بل يمثل الجميع ومن شخصيات المحافظة حصرا، وان يتم تسميته من قبل الحزبين وكتلة التاخي”، مؤكدا انه “نعمل على ان ينال المرشح رضى جميع المكونات في كركوك وان يكون مرشحهم ايضا”.

ولفت الى انه في اجتماع اليوم اقتربنا من حسم تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان”.

من جهته وصف شيخ عمر خلال المؤتمر الاجتماع بـ”الجيد” قائلا “نؤكد استعدادنا كشريك حقيقي يتحمل المسؤولية للمشاركة في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان”، مردفا بالقول “نحن على موعد قريب في الدخول بمرحلة جديدة تبعث بالفرح والمسرة لقلوب شعب اقليم كوردستان”.