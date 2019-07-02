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الحلبوسي وساكو يبحثان عدة ملفات تخص المسيحيين في العراق

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، الكاردينال لويس رافائيل ساكو في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد.

واستعرض اللقاء أوضاع المكون المسيحي في العراق، وآليات تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، والتأكيد على توفير الظروف المناسبة للعيش المشترك بين المكونات في ظلِّ عراقٍ قوي وآمن وموحَّد يحمي الجميع دون استثناء.

‪وبحث اللقاء دور مجلس النواب في حماية حقوق المكونات بالانتخابات، وتولي ذوي الخبرة والكفاءة مواقع حكومية، وضمان مشاركتهم في العملية السياسية، مؤكدا سعي المجلس إلى الحفاظ على تمثيل المكون المسيحي وبما يضمن حقوقه كمكون أصيل.

وتناول اللقاء أهمية زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مطلع العام المقبل، وأهم التحضيرات الجارية.

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