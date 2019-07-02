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الدخيلي يشرف على العمل بمشروع إنشاء ارصفة شارع النبراس

المكتب الاعلامي

اشرف النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي على العمل بمشروع انشاء ارصفة شارع النبراس ومتابعة مراحل العمل الاخيرة.

وقال الدخيلي ان العمل يسير وفق الخطة التي وضعت للمشروع حيث وصلت مراحل العمل ونسبة الانجاز الى 80%

مشيرا ان العمل ينفذ من قبل شركة قيثارة اور للمقاولات ويتضمن العمل انشاء ارصفة جانبية للشارع مع فرش مادة الانترلوك للرصيف.

مؤكدا انه اوعز الى لدوائر الماء والكهرباء للاسراع وحل مشكلة التعارضات في موقع العمل .

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )
adilpress5@gmail.com
h.hussein79@yahoo.com

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