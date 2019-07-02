العراق.. أعلى كلفة للإنترنت عربيا وبين الاسوأ عالمياً

وضع تصنيف جديد العراق في مقدمة البلدان الأكثر تكلفة في خدمة الإنترنت.

وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة “أكامي” للإنترنت المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا وشملت 185 دولة، أن العراق حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، متخلفا بذلك عن أفغانستان التي حلت في المرتبة 167 والسودان الذي حل بالمرتبة 173″.

ونقلت عن مستخدمين عراقيين قولهم إن “خدمات الإنترنت المتوفرة حاليا لا توفر السرعة المطلوبة في تحميل الملفات والإرسال والاستلام، كما لا توفر الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الإنترنت”.

وفي وقت سابق حملت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إحدى المنظمات التقنية المحلية، وزارة الاتصالات مسؤولية تذبذب خدمة الإنترنت وضعفها العام.

وقالت المنظمة إن “وزارة الاتصالات تتحمل بالكامل مسؤولية ضعف الخدمة، حيث لم تقم بأي أعمال لتطوير البنية التحتية، منذ ما يقارب العشر سنوات”.