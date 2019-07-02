العراق يبرم اتفاقية لتنظيم العمل الضريبي مع هولندا

ابرمت كل من الحكومة العراقية ونظيرتها الهولندية يوم الاثنين اتفاقية لتنظم العمل الضريبي بينهما بهدف تسهيل دخول الشركات المستثمرة الى البلاد.

وقال وزير المالية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نائب رئيس بعثة سفارة هولندا في العراق عقب توقيع الاتفاقية ان “هذا الاتفاق ينظم العمل الضريبي بين البلدين، ويخدم قطاع الاستثمار من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الهولندية للمجيء الى البلاد”.

ونوه الى ابرام اتفاقية اقتصادية مع دولة الامارات الاسبوع الماضي، قائلا “هذا الاتفاق بحاجة الى مصادقة مجلس النواب العراقي ليدخل حيز التنفيذ”.

وتابع الوزير بالقول ان “العراق سيبرم في المستقبل المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول اخرى”، مؤكدا ان اية اتفاقية تُبرم تنعكس ايجابا على اقليم كوردستان والعراق كافة.