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العراق يعثر على موقعين محتملين لرفات اسرى كويتيين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الإثنين، العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين.
وبحسب بيان للوزارة فان الموقعين المفترضين لرفات أسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان.
واضاف أنه تم العثور على الموقعين الآنفي الذكر بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
وتابعت الوزارة في بيانها، “تم رفع رفات الأسرى من الموقعين وإيداعها لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين”.
وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبَّان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودًا، فيما قال العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

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