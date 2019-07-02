القائد العام يصدر أمرا لتنظيم الحشد الشعبي

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الأمر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي،

فيما بين مكتب عبد المهدي في بيان أن الأمر يأتي إيمانا بدور مقاتلي الحشد وضمانا لتحصين تلك القوات ومراعاة لانسيابية عملها.

وبحسب الامر الديواني فان “جميع قوات الحشد تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ويسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة. كما ان هذه القوات تعمل بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وسيكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة”.

كما نص الامر الديواني على ان: “يتم التخلي نهائيا عن جميع التسميات التي عملت بها فصائل الحشد في المعارك وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري وأية تشكيلات محلية، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها”.

تستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة ان تتحول الى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الاحزاب وضوابط العمل السياسي، كما تغلق جميع المقار التي تحمل اسم فصيل او فصائل الحشد.