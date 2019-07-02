امنية البرلمان: اصبح لتركيا “حجة شرعية” لقصف الاراضي العراقية

قالت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، ان تركيا لديها “حجة شرعية” تسمح لها بقصف الاراضي العراقية.

وقال عضو اللجنة عباس صروط، ان “على الحكومة العراقية الا تسمح لأي جهة تنطلق من الاراضي العراقية تقوم باعمال عدوانية ضد دولة مجاورة، فهذا الأمر سوف يعطي حجة شرعية لتلك الدولة للرد من أجل الحفاظ على أمنها”.

وتقول تركيا ان عمليات القصف التي تشنها على عناصر حزب العمال الكوردستاني التي تنتشر في جبال قنديل ومدينة سنجار، تأتي ردا على تعرضها لهجمات انطلاقا من الاراضي العراقي، تشنها القوة الكوردية.

إلا ان “صروط” قال في الوقت نفسه أن أي قصف للأراضي العراقية هو اخلال للسيادة الوطنية، ولهذا على بغداد ان يكون لها موقف حازم لمنع تكرار الاخلال والانتهاك للسيادة العراقية”.

وأعلنت وسائل اعلام تركية، اليوم الاحد، ان وزارة الخارجية التركية، اكدت للقائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة أن عملياتها ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل، في رد على ادانة العراق لعمليات القصف لمحافظة السليمانية.

وذكرت TRT التركية ان “وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية، وقامت بتبليغه بأن عمليات أنقرة ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم”.

يشار الى ان وزارة الخارجية العراقية أدانت، يوم السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في محافظة السليمانية، داخل اقليم كوردستان، وطالبت أنقرة بايقاف القصف.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها على قواعد حزب العمال الكوردستاني، خصوصاً في معقله في منطقة جبال قنديل.