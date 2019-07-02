بيان تعزية بخصوص والدة صلاح كرم

بسم الله الرحمن الرحيم

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ

توفيت في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء 2/7/2019، الصابرة، المغفور لها باذنه تعالى: سكينة سيله مراد محمد والدة صلاح الدين كرم الفيلي (ابو حيدر).

والمرحومة هي والدة الشهداء محمد ضياء كرم، وعلاء الدين كرم، وفلاح كرم.. وخالة الشهداء: مصطفى عبد الكريم، وفاضل عبد الكريم، وابراهيم عبد الكريم، وزهير عبد الكريم.. وعمران موسى، وسلمان موسى، وصالح موسى، وسامان موسى.. وطه سليم محمد.. وخالد علي شاكر وعبد الرحمن علي شاكر.. وماجد أمير علي..

ووري جثمانها الطاهر الثرى صباح اليوم الثلاثاء في منفاها في طهران.. رحلت «أم محمد» محتسبة عند الله أجر الشهداء..

اللهم كما رحمتها فوق الأرض، ارحمها تحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضية وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين.

اللهم الحقها واكتبها عندك من الشهداء والأخيار والأبرار، واكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين.

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه.. وانا لله وإنا إليه راجعون.

آجرك الله يا أمي يا أم الشهداء..

ورحم الله اموات الجميع… الفاتحة

صلاح الدين كرم – أبو حيدر