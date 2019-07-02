تحالف الخنجر: حقيبة وزارة التربية دخلت بـ”نفق مظلم” يستهدف شخص الزعيم

وصف تحالف المحور، بزعامة خميس الخنجر، يوم الاثنين، حقيبة وزارة التربية بأنها دخلت “في نفق مظلم”.

وقال القيادي في التحالف، النائب مقداد الجميلي، ان “قضية تسمية شخصية لحقيبة وزارة التربية اصبح في نفق مظلم، والقضية لا تتعلق بشخص المرشح، انما هو استهداف الى شخص زعيم المشروع العربي في العراق خميس الخنجر، ونحن نرى انه من الصعب تمرير اي مرشح لحقيبة وزارة التربية”.

وأضاف الجميلي انه “اذا كان خميس الخنجر شخص غير مرغوب فيه، فكان الاولى بقيادات العملية السياسية، عدم القبول بدخوله بالعملية من الاساس منذ البداية”.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة مؤخرا لثلاثة وزراء وهم كل من: ياسر الياسري للداخلية، ونجاح الطائي للدفاع والقاضي فاروق شواني للعدل بنما رفض مرشحة وزارة التربية عن تحالف المحور.