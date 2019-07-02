جواد العطار: ما يجري من انتخابات للمحافظين هو اعادة تدوير للفشل

صرح الاستاذ جواد العطار القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي وعضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الثلاثاء المصادف ٢ / ٧ / ٢٠١٩ ، حول اداء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين ، ومما جاء فيه:

مما يؤسف له ما يجري في مجالس المحافظات من إخفاقات كبيرة على كافة الأصعدة الخدمية بالذات والخلافات الحزبية والصفقات المشبوهة والفساد عموما ، ومما يزيد الاسف استمرار هذه المجالس في عملها رغم انتهاء دورتها الانتخابية فهي ما زالت تعمل وتمارس أدوارا سلبية خارج الاطر القانونية والدستورية.

وأضاف العطار: في الوقت الذي تتحمل الرئاسات الثلاث ومفوضية الانتخابات هذا الخلل الدستوري الخطير في تأخير انتخابات مجالس المحافظات لاكثر من عامين ، فان عمل هذه المجالس ما زال يسوده التخبط دون رادع قانوني.

وأشار: يفترض في انتخابات المحافظين التي جرت مؤخراً ان تراعي أمرين: الاول – اختيار المحافظ من خارج مجلس المحافظة نفسه لان في الامر تدوير للفاسدين ، خصوصا ان اغلب مجالس المحافظات تعاني الخلل في أداءها والسخط الشعبي المتزايد. وثانيا: ينبغي على مجالس المحافظات مراعاة المقبولية في اختيار المحافظ من جمهور المحافظة ويفضل ان يكون من أبناءها المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

وختم العطار تصريحه: بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى إيقاف المحاصصة والحزبية في اختيار المحافظين والبرلمان الى مراقبة عملهم والسلطة القضائية والادعاء العام لملاحقة الفاسدين السابقين منهم.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢ / ٧ / ٢٠١٩