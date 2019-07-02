خادم الحرمين ورئيس الوزراء العراقي يبحثان {العلاقات المتميزة}

اتصل بالرئيس الكازاخي وناقش معه التعاون بين البلدين… واستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين وأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً أمس، برئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، وتناول الاتصال «استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين»، كما بحث أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

كما أجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية، وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل، في قصر السلام بجدة أمس الأمراء، والعلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

من جانب آخر، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، يقضي بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.