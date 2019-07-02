دودة الحشد تغزو السودان و صعيد مصر وتدمر محاصيل الذرة والبرسيم

دودة مصدرها امريكا تنتقل من السودان لصعيد مصر وتهدد بتدمير محاصيل الذرة وقصب السكر

كارثة دودة الحشد تغزو قنا وتهدد بتدمير محصول قصب السكر

بيان صحفى عاجل

رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان غزو واسع لدودة الحشد الخريفية لمحافظة قنا وقرى مركز الوقف ودشنا والقلمينا وعدة محافظات منها سوهاج والاقصر واسوان حيث تتعرض المحاصيل الزراعية مثل البرسيم والذرة والموز والسمسم للتدمير بسبب تلك الدودة التى تتغذى على اوراق المحاصيل

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان دودة الحشد التى قدمت لصعيد مصر من السودان وافريقيا فى 3 ايام تنذر بكارثة بتدمير كل محصول الذرة وقصب السكر الذى يعتبر المحصول الاستيراتيجى بالصعيد حيث تعبر تلك الحشرة 200 كم فى الليلة الواحدة بسرعة اكبر من الطائرة

وتتبعت المنظمة مسار تلك الحشرة عبر بيانات منظمة الفاو للزراعة حيث ان دودة الحشد الخريفية تتغذى على أكثر من 80 محصولاً من بينها الأرز والقصب والذرة والخضروات والقطن

وفي أفريقيا تسببت بتدمير محصول الذرة بالكامل وتعتبر امريكا الشمالية مصدر تلك الحشرة وتموت في أشهر الشتاء الباردة وتنشط بافريقيا بسبب الحر وارتفاع درجات الحرارة

وتؤكد منظمة الفاو ان دودة الحشد الخريفية تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا، وقد تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 4.8 مليار دولار من إنتاج الذرة لوحده.

وتطير هذه الدودة بسرعة كبيرة، ويمكن ليرقاتها أن تقطع ما يصل إلى 100 كلم في الليلة الواحدة، كما أنها قادرة على الهجرة لمسافات طويلة كما أنها تتوالد بشكل كبير حيث يمكن لليرقة خلال حياتها أن تضع ما يقرب من ألف بيضة

وتؤكد منظمة العدل والتنمية ان المبيدات الحشرية لم تؤدى الى القضاء على دودة الحشد التى انتشرت بشكل كبير بالصعيد وتناشد لجنة الزرلعة بالبرلمان بعقد اجتماع عاجل لمناقشة اثار انتشار تلك الحشرة