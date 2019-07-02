طالباني يعلن رسميا براءته من التهم الموجهة اليه: كانت كيدية واشكر مسعود بارزاني

اعلن رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني يوم الاثنين براءته من قبل القضاء العراقي من جميع التهم الموجهة الي والتي وصفها بـ”الكيدية”.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل ان “ملف الاحاكم الصادرة بحقه قد انتهى وتمت تبرأته من جميع التهم التي كانت موجهة اليه”.

واوضح ان “تلك التهم كانت كيدية وتفتقر الى الادلة وعلى اثره صدر الحكم من المحكمة ببرائته”.

وعبر عن شكره لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وجميع الاطراف والاحزاب السياسية التي ساندته اضافة الى تقدمه الشكر الى القضاء العراقي على “الحكم العادل” الذي اصدره.

وبشأن عودته لمزاولة عمله بمنصبه في مجلس المحافظة قال طالباني “ننتظر حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ان يتوصلا الى تفاهم واتفاق مشترك حول كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لكي اعود الى ممارسة عملي في منصبي كرئيس لمجلس محافظة كركوك”.