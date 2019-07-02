عالية نصيف : ممثل شركة (داماك) يبيع اجازات الاستثمار ولاينفذ شيئاً من المشاريع

طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء بالإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار بعدم تحويل أراضٍ او مبانٍ ومشاريع للاستثمار لممثل شركة داماك وسحب الاجازات التي منحت له واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لكونه لاينفذ شيئاً من المشاريع بل يبيع اجازات الاستثمار .

وقالت في بيان اليوم :” ان المدعو حسين سجواني (ممثل شركة داماك) يحصل على اجازات استثمار بهدف بيعها، وقد باع حتى الآن أربع رخص استثمار هي: الأسواق المركزية في بغداد والبصرة، مشروع سكني تجاري بمساحة 767 دونم في البصرة، مشروع بارك الخلاني 2012، و2000 متر في المنصور، وكل هذه المشاريع لم تنفذ بل قام ببيع رخص الاستثمار “.

وأضافت نصيف :” ان هذه القضية معروفة وتم توجيه كتاب رسمي من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأنها، كما ان شركة داماك بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام خرجت من سوق الأسهم ” ، مشددة على ” ضرورة إصدار توجيه بعدم منح هذا الشخص اجازات استثمار مطلقاً وسحب الاجازات التي منحت له واتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه “.