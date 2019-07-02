فرق الاطفاء تكافح حريقين في مخزن للسلاح وآخر لمفوضية الانتخابات شرقي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإطفاء تكافح حريقًا نشب في مخزنين أحدهما للأسلحة وآخر تابع لمفوضية الانتخابات في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأضافت الوزارة في بيان أن ”أكثر من 25 فرقة إطفاء وصلت إلى موقع الحادث واشتبكت مع النيران التي نشبت داخل معمل السجائر (السابق) في مدينة الصدر بمنطقة الأورفلي“.

وأوضحت أن ”الحريق نشب داخل مخزنين اثنين، واحد للأسلحة، والمخزن الثاني تابع للمفوضية العليا للانتخابات ويحتوي على مواد مستهلكة“، لافتة إلى أن ”سعة كل مخزن ألف متر“.

ولم تكشف الوزارة في بيانها عائدية مخزن الأسلحة، إلا أن مصادر محلية اشارت الى أنه “تابع لسرايا السلام التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر”.

مضيفة ، أن ” الحريق نشب بعد خلافات على طبيعة التعامل مع الأسلحة بعد انفكاك الصدر عن السرايا، والغموض الذي يلف مصير تلك الأسلحة، لكن لم تؤكد تلك المعلومات لغاية الآن”.

ومساء أمس الاثنين أعلن الصدر انفكاكه النهائي عن “سريا السلام” وإغلاق مقراته ، امتثالاً للأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في وقت امس. لتنظيم عمل مليشيات الحشد الشعبي .