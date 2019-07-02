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كتلة الديمقراطي النيابية: الكورد يحصلون على 400 درجة خاصة في بغداد

اعلنت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اليوم الاحد، بدء لجنة في بغداد لتوزيع مناصب الدرجات الخاصة بمهامها، مبينة ان الكورد سيحصلون منها على 400 درجة.

وقالت صبري لوسائل اعلام كوردية محلية ان التشكيلة الحكومية الجديدة في بغداد فيها 400 درجة خاصة للمكون الكوردي، وهناك لجنة في بغداد باسم التوازن، لافتة الى ان الديمقراطي الكوردستاني مشترك فيها ويعمل على توزيع مناصب حكومة بغداد في جميع الوزارات والهيئات ولذلك فقد تهيأت الكتلة بشكل جيد، حسب قولها.

واضافت صبري ان الديمقراطي الكوردستاني شكل لجنتين، احداها على مستوى الفروع والاخرى على مستوى المكتب السياسي بقرار من رئيس الحزب مسعود بارزاني، مبينة ان المترشحين قدموا سيرهم الذاتية على مستوى الفروع وتم حسمها حسب الامكانيات والخبرة، وتم اعداد الاسماء وقامت لجنة بزيارة بغداد مرتين للتفاوض، ومن المقرر ان تزور بغداد للمرة الثالثة للتباحث بشأن المشكلات بين الاقليم وبغداد.

وتطرقت صبري الى ان هناك مجموعة من المناصب يتوجب العمل لها ككورد لتسلمها في التشكيلة الوزارية الجديدة، وهي تسمى المناصب السيادية، لافتة الى ضرورة حصول الكورد على تلك المناصب لانها مهمة لاقليم كوردستان، موضحة ان المساعي تجري على قدم وساق بهذا الاتجاه.

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