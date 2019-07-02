مؤسسة الجالية العراقية الامريكية تقيم مهرجان نهاية العام الدراسي السنوي في ولاية مشيكان الامريكية

اقامت مؤسسة الجالية العراقية الامريكية مهرجان نهاية العام الدراسي للطلبة والشباب السنوي يوم الاحد 30 حزيران 9201 في حدائق هلمج بارك في مدينة وورن في ولاية مشيكان الامريكية.

وشارك في التحضير وإدارة المهرجان مجموعة كبيرة من شابات وشباب جاليتنا العراقية الامريكية. واحتوى المهرجان على معرض للكتب والعاب وهدايا وجوائز، وشارك الجميع في وجبة غذاء ومرطبات.

واستمتع الحضور بموسيقى وعزف الفنان باسل حداد.

وافتتح المهرجان الشابتان ريتا ومريم وقدمتا نبذة عن مؤسسة الجالية العراقية الامريكية.

وكانت المتحدثة الأساسية في المهرجان الدكتورة نجوى شاجا، والتي تحدثت عن تجربتها الشخصية في الدراسة والتأقلم للمعيشة في أمريكا. وحثت الدكتورة نجوى الطلبة والشباب على متابعة تحصيلهم العلمي ومتابعة احلامهم وتطلعاتهم المهنية والفنية. والدكتورة نجوى شاجا طبيبة اسنان وتملك عيادة

جرى تغطية المهرجان ن قبل الزميل الإعلامي هيثم الدفاعي من فضائية سكاي مشيكان.

وكان من بين الداعمين لمهرجان الشباب الدكتور عماد نقاش والدكتورة نجوى شاجا والدكتور الماجي وكالاكسي فريت ومطعم عشتار ومكتبة ستيرلنك هايتس وأسواق ماير ومؤسسة أكسيس واخرون.

ومؤسسة الجالية العراقية الامريكية مؤسسة غير ربحية مكرسة لتطوير احتياجات المجتمع والجالية العراقية الامريكية من خلال نشر ودعم الثقافة والتعليم.

وتعمل المؤسسة على جعل العالم من حولنا مكانا أفضل وأكثر سعادة، وتعزيز الممارسات الديمقراطية والحريات المدنية وحقوق الإنسان في العراق، وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وتطوير التعليم لجميع الناس.

وتدعم المؤسسة تطلعات الصغار والشباب من خلال الاهتمام بالتعليم والتعلم والثقافة والفن.

مؤسسة الجالية العراقية الامريكية

30 حزيران 2019 https://iraqiamericanfoundation.com/

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