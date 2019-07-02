هزة ارضية تضرب منطقة عراقية

ضربت هزة ارضية يوم الاثنين منطقة في محافظة ديالى بالعراق.
وسجت المراصد الزلزالية العراقية هزة ارضية بقوة 3,2 رختر ضريت منطقة دلي عباس / ديالى ظهر اليوم 1-7-2019 ساعة 12:16:08 بالتوقيت المحلي.
هذا و لم يثبت الشعور بها لحد الان.
ضربت هزة ارضية يوم الاثنين منطقة في محافظة ديالى بالعراق.
وسجت المراصد الزلزالية العراقية هزة ارضية بقوة 3,2 رختر ضريت منطقة دلي عباس / ديالى ظهر اليوم 1-7-2019 ساعة 12:16:08 بالتوقيت المحلي.
هذا و لم يثبت الشعور بها لحد الان.
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