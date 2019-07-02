و يستمر فساد عميد كلية اداب البصرة

بعد الاجحاف الذي تعرضت له استاذة مادة اللغة الفرنسية من قبل السيد عميد كلية اداب البصرة من قسم اللغة الانكليزية و ذلك بعدم دفع مستحقاتها المالية ، و بدورها هددت بعدم تسليم درجات السعي السنوي و الاسئلة النهائية لحين دفع اجورها ، و على اثر ذلك اتخذ السيد العميد خطوة غير مسبوقة بتجميع مبلغ مالي صرف على شكل مكافات مالية الى اعضاء اللجنة الامتحانية في قسم اللغة الانكليزية شرط ان يسلموا هذه المبالغ الى الاستاذة اعلاه و هي كالاتي:

دكتور سامر طالب ( 100 ) الف دينار و الاستاذ عادل حميد رحيم ( 100 ) الف دينار و الدكتور كريم طالب ( 100 ) الف دينار و استاذة المادة المعنية ( 100 ) الف دينار و الست كوثر عبد العباس ( 50 ) الف دينار .

في واقع الامر هذه هي المرة الاولى في تاريخ كلية الاداب منذ ان وصلها السيد العميد الدكتور مجيد حميد جاسم التي يقوم بها بصرف مكافأة مالية و بطريقة غريبة جدا و ملتوية و مستندات التسليم و الاستلام في حسابات كلية اداب البصرة خير شاهد على دقة المعلومات و زيادة على ذلك ان اعضاء اللجنة الامتحانية قد استلموا مستحقاتهم المالية كاملة من غير نقص فما الداعي لصرف هذه المكافات الاضافية و التي تعتبر هدرا للمال العام . و في هذا الخصوص،

نرجو من الجهات الرقابة المالية متابعة قوائم صرف المكافات التي تعطى الى الموظفين المقربين من السيد العميد دون غيرهم لشراء الذمم و بناء حصون منيعة بعد ان امن العقاب بقضايا فساد كبيرة جدا.

و للفساد بقية

الدكتور عباس هاشم الباوي