إلى الرؤساء الثلاثة في حكومة العراق “الهضيم”!

سالم لطيف العنبكي

إذا كان ولابد من “أمركة العراق”!.. فعلى أميركا و”ترامب” أن “يدفعوا” لنا ثمن هذه “التبعية”!!؛ لا أن يدفع “العراق العظيم” لهم كما يدفع أشباه الرجال في محميات الخليج “الغربي”! .. إن في العراق رجال الرجال فلا تستهينوا بهم فستزيحكم “العاصفة”.. إذا وقعت الواقعة فليس لها غير الشعب من دافعة!!

يجب مطالبة الإدارات الأميركية بتعويضات خسائر العراق من الأرواح والممتلكات في قتل البشر وهدم الحجر بحجة إسقاط عميل لهم اسمه “صدام حسين” تمرد عليهم فأسقطوه بعد أن عزلوه عن الشعب بدفعه نحو زيادة القمع والقسوة والحرمان.

كما يجب أن تدفع أميركا مبالغ مناسبة بدلا من تواجدها على أرض العراق في قواعد منتشرة في المناطق الغربية خاصة!.. هذا إذا كان لدينا رجال حكم يدعون الوطنية في الإعلام والأفلام! ولا يعيرونها – في الواقع العملي- أي عناية أو احترام.

وعلى الحكومة ورؤسائها الثلاثة: أن لا ينهجوا سبيل القمع والإرهاب تجاه المواطنين العراقيين المحرومين والمضطهدين.. هذا النهج الذي سوف يضطرهم إلى سلوك وتطبيق أدوات الديكتاتورية في القمع والتزييف وتبرير قمع التظاهرات باسطوانة (المخربين والمندسين) بالتعاون مع عصابات الأحزاب والجماعات التي سيطرت على العراق بمساعدة الأمريكان الذين اختاروهم لهذه المهمة .. مهمة تدمير العراق وقتل شعبه والتصدي له في كل تحرك للمطالبة بحقوقه وإنصافه!

حكومة العراق اليوم تمثل حكم صهيوني يجابه شعب يطالب بأرضه! المنهوبة وحقوقه المسلوبة .. من قبل فاسدين وخونة يدعون أنهم حريصون على العراق وشعبه وهم منغمسون ومستمرون بالنهب والفساد الإداري والمالي وإرهاب المواطنين ولا يردعهم رادع لعدم وجود مسئول متحرر شريف نافع…إلا ما ندر!؟