Posted on by

اتحاد القدم يعاقب أربيل على خلفية هتافات

قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة نادي اربيل على خلفية هتافات جمهوره ضد النجف.

وقالت لجنة المسابقات في بيان انها قررت نقل مباريات فريق اربيل خارج ملعبه ومعاقبة النادي من دون جمهور لنهاية الموسم، وغرامة عشرة ملايين خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم امام فريق النجف في ملعب فرانسو حريري، وفي حال تكرر هذه الحالة ستكون العقوبة اقسى، حسب المادة (٥٠) فقرة ٦ .

واضافت انها قررت ايضا معاقبة مشرف فريق نادي النجف فاضل محمد مباراتين بسبب تهجمه الى على الطاقم التحكيمي ضمن مباراة النجف والحدود التي ضيفها الاول لحساب الجولة الرابعة عشر حسب المادة (٥١) فقرة أ.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close