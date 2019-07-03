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ازالة احد اكبر الاسواق الشعبية المتجاوزة بمدينة الصدر

اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بحملة وصفتها بالكبرى لإزالة إحدى أكبر الاسواق الشعبية المتجاوزة بمدينة الصدر شرقي العاصمة.
وذكر بيان للامانة، ان ملاكات دائرة بلدية الصدر الأولى بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد باشرت تنفيذ حملة كبرى لإزالة سوق شعبي متجاوز بمنطقة الحبيبية (سوق الدجاج) ضمن شارع زين القوس جهة محلة (555)”.
واضافت ان الحملة تضمنت ازالة اكشاك الباعة والمحال المتجاوزة لتسهيل حركة السير والمرور في الشارع الرابط بين منطقتي الحبيبية والاورفه لي وانفاذ القانون البلدي في المحافظة على التصميم الاساس ورفع المشوهات عن هذا الشارع الرئيس.

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