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الأمم المتحدة تشيد بخطوة لكوردستان ونيجيرفان بارزاني يقترح حلاً للمشاكل مع بغداد

قيمت المبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق بلاسخارد عالياً زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأخيرة والوفد المرافق له إلى بغداد، واجتماعه مع الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن الدولي، ونتائج الاجتماع، وموقف إقليم كوردستان في الاجتماع.

فخلال اجتماع بين نيجيرفان بارزاني وجينين هينس بلاسخارد، والوفد المرافق لها، والذي جرى في أربيل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تم التأكيد على أن بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دوراً ملموساً في الحوار بين أربيل وبغداد، وفي حل مشاكل العراق بصورة عامة، وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي.

من جانبه، عبر بارزاني عن شكره لتنظيم الاجتماع بينه وبين أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعن أمله في استمرار هذا النوع من اللقاءات بهدف الاطلاع عن كثب على مشاكل العراق عموماً ومشاكل أربيل – بغداد على وجه الخصوص، وفي هذا السياق اكد استعداد إقليم كوردستان لخوض أي حوار لحل المشاكل وفقاً لخارطة طريق مناسبة.

وشغل التباحث في أوضاع إقليم كوردستان وخطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة للإقليم جانباً آخر من الاجتماع.

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