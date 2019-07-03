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الاطاحة بتاجر مخدرات اقصى جنوب العراق

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية يوم الثلاثاء عن ضبط تاجر مخدرات في البصرة متلبساً بحيازة قرابة نصف كغم من مادة الكرستال شمالي محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

وذكر بيان صادر عن المفتشية ان “مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وبمساعدة مفارز من جهات أمنية ورقابية أخرى تمكنت من ضبط أحد الأشخاص متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 440 غم من مادة الكرستال المخدرة”.

جاء ذلك أثناء قيام مكتب المفتش العام بتنفيذ ممارسة أمنية في إحدى السيطرات الواقعة شمال محافظة البصرة حيث قامت المفرزة الضابطة بتنظيم محضر ضبط اصولي بالمخدرات وتدوين افادة واعتراف المتهم، وتسليمه الى شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في القرنة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه للقضاء، بحسب البيان.

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