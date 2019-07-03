الامام الخامنئي: على الحكومة السعودية توفير الأمن للحجاج

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد الثورة الاسلامية قال اليوم الأربعاء، خلال استقبال مسؤولي الحج في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان الحكومة السعودية ومن يتولى شؤون الحج يقع على عاتقهم مهام جسيمة فمن مهامهم توفير الامن للحجاج ويجب الحفاظ على احترامهم وكرامتهم ايضاً فهم ضيوف الرحمن.

واضاف، عليهم أن يوفروا الأمن للحجاج ولكن لا يجب ان يجعلوا الاجواء أمنية، يجب ان يكون تصرفهم مناسباً مع الحجاج.

واعتبر سماحته “الابعاد السياسية للحج” خاصية أخرى من خصائص هذه الفريضة الاستثنائية، قائلاً، ان يقول البعض لا تسيسوا الحج فإن هذا كلام خاطىء لأن الابعاد السياسية للحج تنسجم مع مطالب ومقررات الاسلام.

وأضاف، الوحدة ودعم المظلومين كالشعب الفلسطيني واليمني او البراءة من المشركين جميعها امور سياسية وتنسجم مع تعاليم الاسلام.

وتابع، إلى جانب الحركات السياسية الدينية هناك اجراءات سياسية غير دينية وشيطانية ايضاً، مثلاً عندما يقولون لا تعترضوا على أمريكا اثناء الحج او لا تظهروا البراءة من المشركين.

وأشار قائد الثورة الاسلامية إلى العداء الأمريكي وباقي المستكبرين الشديد للحقائق الاسلامية، قائلا، ان الهجوم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامن الوحشي لمتغطرسي العالم على الشعوب المسلمة هو دليل على شدة عدائهم للمعارف الاسلامية.