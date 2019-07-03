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البرلمان العراقي يخفق في منح الثقة للدراجات الخاصة ويمدد فصله التشريعي

اخفق مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء في منح الثقة للدراجات الخاصة في الحكومة العراقية.

وقال مصدر نيابي ان المجلس اجل التصويت على الدرجات الخاصة بسبب الخلافات وعدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وكانت رئاسات الثلاث قد قررت مؤخرا “منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة”.

واضاف المصدر ان مجلس النواب انهى مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

وتابع المصدر ان رئاسة مجلس النواب قررت تمديد فصل البرلمان التشريعي لمدة شهر واحد من اجل انجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين على ان يستمر الدور الرقابي للنواب في لجانهم النيابية ومحافظاتهم.

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