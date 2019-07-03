التحالف الدولي: لامبالاة صناع القرار قد تساعد “داعش” على العودة

حذر المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، برات مكجورك، من أن عدم مبالاة صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط قد تفتح الباب أمام عودة التنظيم للسيطرة على المنطقة.

وقال مكجورك في كلمة ألقاها بمؤتمر هرتزيليا المنعقد في إسرائيل، إن عدم المبالاة في الشرق الأوسط، وتهاون صناع القرار في المنطقة، قد تكون لها تداعيات أمنية.

ويأتي هذا التحذير بعد يوم واحد من صدور تقرير أمريكي أعده “معهد دراسة الحرب”، حذر فيه بدوره من إمكانية عودة التنظيم بشكل سريع وأكثر خطورة.

وأوضح التقرير أن مسلحي تنظيم “داعش” لا يزالون منتشرين الآن في مناطق بالعراق وسوريا، ويشنون هجمات، كما أشار إلى أن التنظيم يحتفظ بشبكة تمويل عالمية، بالإضافة إلى احتفاظه بأسلحة قد تساعده في العودة مجددا.